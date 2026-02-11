«Оставили на улице»: пассажиры 15 часов не могут улететь из Краснодара в Ереван

Пассажиры рейса Краснодар — Ереван не могут вылететь из аэропорта уже 15 часов

Пассажиры рейса SU 616 из Краснодара в армянский Ереван ждут вылета не менее 15 часов. Авиакомпания, как они заявляют, «оставила их на улице», сообщает « Осторожно, Москва ».

Туристы поделились, что самолет изначально должен был вылететь 10 февраля в 16:00. Однако из-за угрозы беспилотников вылет много раз переносили.

Пассажиры рассказали, что в час ночи их привезли в гостиницу. Однако там сообщили, что авиакомпания не предупредила о заселении. В связи с этим мест не было.

Поэтому 47 путешественникам, среди которых и дети, пришлось вернуться в аэропорт и ночевать там. Новое время вылета было назначено на 9:20. В воздушной гавани Краснодара на прилет и вылет фиксируется задержка 10 самолетов.

