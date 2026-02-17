Самолет не смог вылететь из Вьетнама в Новосибирск из-за срабатывания датчика

Рейс авиакомпании Azur Air, следовавший из Фукуока (Вьетнам) в Новосибирск, задержали на несколько часов из-за технической неисправности, сообщает SHOT .

Boeing 757-200, на борту которого находились 234 пассажира, должен был вылететь ранним утром 17 февраля, однако во время взлета остановился и вернулся на стоянку. Пассажиров отправили обратно в аэропорт.

В пресс-службе Azur Air уточнили, что борт вернулся из-за срабатывания одного из датчиков двигателя. Из-за этого потребовалась дополнительная проверка.

На данный момент неполадку уже устранили. Задержка рейса составила примерно 5 часов.

