Основные ограничения движения в центре Москвы сняли после парада

В центре столицы были сняли все основные ограничения по движению транспорта после проведенного парада Победы, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Для движения автомобилей открыли внешнюю сторону Садового кольца, Тверскую улицу, Старую площадь, проспект Мира, Орликов переулок, Таганский тоннель, Москворецкую набережную, Котельническую набережную, улицу Каретный ряд, Лубянский проезд и другие.

Парад в честь 80-й годовщины Победы в ВОВ прошел на Красной площади. В нем приняли участие 11,5 тыс. военных, в том числе из других стран, а также более 180 единиц техники.

Военная техника подъезжала к месту парада по городским улицам, после мероприятия она вернулась на место дислокации.