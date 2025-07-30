Опасные «колымаги»: какие китайские грузовики попали под запрет в России

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Введен запрет на выпуск на российский авторынок ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw, Sitrak и их шасси из-за выявленных нарушений, сообщает пресс-служба Росстандарта.

По результатам внеплановых выездных проверок были обнаружены несоответствия автомобилей обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, установки устройства вызова экстренных оперативных служб и идентификации органов управления транспортом.

Кроме того, есть вопросы к документам, подтверждающим устойчивость данных грузовых машин к воздействию внешних источников электромагнитного излучения, должное качество ремней безопасности и защитных устройств, соответствие нормам по выбросам и т. д.

Выявленные нарушения несут прямую угрозу жизни как водителя грузовика, так и других участников дорожного движения.