сегодня в 10:10

Около станции метро «Озерная» создана инфраструктура для наземного транспорта

Здания для обслуживающего персонала маршрутов наземного городского пассажирского транспорта построены в рамках развития пересадочного комплекса у станции «Озерная» Солнцевской линии метро, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В рамках проекта были созданы две отстойно-разворотные площадки для наземного пассажирского транспорта площадью свыше 1 га каждая, одноэтажное здание конечной станции для автобусов и двухэтажное — конечной станции для электробусов», — добавил Загрутдинов.

Кроме того, выполнен большой объем работ по внешним инженерным сетям.

Станция метро «Озерная» построена вдоль Мичуринского проспекта на пересечении с Озерной улицей. Она открылась в составе участка Солнцевской линии городской подземки в 2018 году.