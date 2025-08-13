Около 6 тыс рейдов провели на железной дороге Подмосковья с начала года

С начала года на железнодорожных станциях Подмосковья провели более 5,8 тыс. профилактических рейдов и дежурств. Ежедневно сотрудники администраций совместно с волонтерами, представителями Минтранса Подмосковья, народной дружины, транспортной полиции пресекают потенциальные нарушения правил поведения на железной дороге, а также проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Московской области продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. Один из самых эффективных методов — профилактические рейды на станциях, благодаря которым удается предотвращать нарушения правил безопасности. Ежедневно в регионе проходит более 30 рейдов. Специалисты особое внимание уделяют станциям, где число случаев травмирования пассажиров остается высоким, и в ходе профилактических мероприятий ежедневно раздают не менее 500 листовок с правилами безопасности на железной дороге», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Всего с начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано 120 смертельных случаев, из них 63 случая произошли при нарушении правил безопасности на железнодорожных станциях и пешеходных переходах.

Чтобы снизить число смертельных случаев в Московской области ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода, а также проводят открытые уроки в школах и детских садах.

Минтранс Подмосковья призывает не выходить за ограничительную линию, переходить пути по санкционированным переходам на разрешенный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Напомните эти правила своим близким, особое внимание уделите пожилым людям.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.