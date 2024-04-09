Около 6 тыс неправильно припаркованных машин эвакуировали в ЖК Подмосковья

В первом квартале 2024 года на территории 46 жилых комплексов Московской области было выявлено более 6 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушением правил. Представители Минтранса Подмосковья отметили, что это на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было обнаружено 4 043 нарушения парковки, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего за нарушение правил парковки было отправлено на специальные стоянки 6 095 автомобилей, причем большинство нарушений пришлось на Ленинский округ, Красногорск, Люберцы и Одинцово – 6 068 случаев», – пояснил заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Самые высокие показатели нарушений правил парковки в этом году были зафиксированы в следующих жилых комплексах: «Павшинская Пойма» (1 471 случай), «Пригород Лесное» (1 025 случаев), «Люберцы Парк» (823 случая), «Самолет» (578 случаев) и «Восточное Бутово» (566 случаев). В сравнении с предыдущим годом количество неправильно припаркованных автомобилей в среднем выросло почти вдвое.

В ведомстве подчеркнули, что автомобили могут быть эвакуированы на штрафстоянки за нарушение требований дорожных знаков «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена», а также за ограничение проезда во дворах и на остановках у жилых комплексов.

Минтранс Подмосковья напоминает жителям и гостям региона о том, что неправильно припаркованные автомобили могут создавать препятствия для экстренных служб и общественного транспорта, а также способствовать образованию аварийных ситуаций и пробок. Владельцев транспортных средств призывают уважать других и корректно парковаться, чтобы не создавать неудобств.

Информацию о местонахождении эвакуированного автомобиля можно получить по номеру 112 или через приложение 112 МО, которое доступно в RuStore, AppStore и Google Play или проверить информацию самостоятельно на сайте ЦБДД МО.