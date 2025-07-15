Около 550 га придорожных полос обработали дорожники Подмосковья от борщевика

В рамках летнего содержания дорожные службы Московской области начали ликвидацию борщевика — уже химически обработали около 550 гектаров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Большой объем из планируемых к ликвидации в этом сезоне 2,8 тыс. гектаров придется на региональную сеть — более 2,5 тыс.

«По результатам объезда специалистов были определены участки региональных дорог, наиболее подверженные зарастанию борщевиком. Наибольший объем работ по устранению опасного растения запланирован в Талдомском, Рузском и Наро-Фоминском округах. Сейчас работы проводятся в Можайском округе, где обработают 80 гектаров в рамках борьбы с борщевиком», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Борьба с борщевиком проводится двумя способами — химическим и механическим, так как растение способно быстро разрастаться. Семена борщевика Сосновского сохраняют способность к прорастанию до пяти лет, поэтому важно произвести обработку не только растения, но и почвы.

«Мы используем гербициды сплошного действия, воздействующие на сорняк через листья и почву. При этом препарат не попадает в грунтовые воды и не наносит вред окружающей среде», — отметили в «Мосавтодоре».

В настоящее время специалисты выполняют работы по химической обработке борщевика, в начале августа приступим к механическому окосу с применением ручных инструментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами.