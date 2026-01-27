Около 500 единиц спецтехники очищают дороги Подмосковья во время снегопада

Около 500 единиц спецтехники задействованы для обеспечения проезда по региональным дорогам Подмосковья 27 января из-за сильного снегопада, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

27 января в Подмосковье из-за сильного снегопада движение на ряде региональных дорог затруднено, а общественный транспорт работает по фактическому расписанию. Для обеспечения безопасного проезда задействовано около 500 единиц спецтехники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что специалисты Мосавтодора в ночь на 27 января очистили и обработали противогололедными материалами 7 тысяч километров дорог. В дневное время на уборке снега работают около 1 300 дорожников. Штаб, созданный во время первого снегопада, продолжает координировать организацию маршрутов общественного транспорта в 12 жилых комплексах, расчищая проезды и перемещая автомобили для обеспечения движения автобусов.

Министерство транспорта Подмосковья призвало водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и содействовать дорожным службам, перемещая автомобили для своевременной уборки снега и обеспечения проезда экстренных служб и техники. В случае чрезвычайных ситуаций или ДТП рекомендуется обращаться по телефону 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.