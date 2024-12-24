Около 4,5 тыс автомобилей эвакуировали с улиц и дворов Подмосковья за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 454 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, это на 589 автомобилей больше по сравнению с данными предыдущей недели.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Ленинском (486 ТС), Красногорске (446 ТС), Мытищах (335 ТС), Химках (352 ТС), Балашихе (297 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным; не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.