Около 400 свидетельств переоформили перевозчики Подмосковья с начала года

С начала года в Минтранс Подмосковья поступило почти 450 заявлений на переоформление свидетельств и карт маршрутов общественного транспорта. Так, около 400 из них получили положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

«Больше всего заявлений было зарегистрировано по региональным маршрутам — более 340 заявлений и более 310 положительных решений по ним. На муниципальных маршрутах перевозчики подали порядка 100 заявлений и получили более 80 положительных решений по ним», — пояснили в ведомстве.

Услуга позволяет переоформить свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту и карты маршрута перевозок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сведения о которых включены в реестр маршрутов, а также победителям открытых конкурсов, аукционов на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным транспортом.

Также в рамках услуги предприниматели могут получить новые документы взамен утерянных или переоформить ранее выданные документы в установленных законом случаях.

Данная услуга предоставляется в электронном виде через портал региональных «Госуслуг», результат которой приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ. По желанию заявителя результат можно получить в МФЦ. Срок предоставления услуги — до 5 рабочих дней.

Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту выдается перевозчику сроком на 5 лет. Карта маршрута перевозок выдается на срок действия свидетельства об осуществлении перевозок или муниципального контракта.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.