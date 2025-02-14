Около 400 нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами провели порядка 200 рейдов по проверке работы в сфере таксомоторных перевозок. В рамках рейдов было изъято почти 400 машин нелегальных такси, сообщает пресс-служба ведомства.

«Работа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков такси ведется в регионе на еженедельной основе. С января мы проверили порядка 3 тысяч автомобилей, из них почти 400 водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения. Автомобили нарушителей были отправлены на штрафстоянки, а в отношении самих водителей было составлено более 1,5 тысяч административных материалов», — рассказала начальник УРАТК Минтранса Подмосковья Евгения Каретникова.

Согласно законодательству, все транспортные средства должны числиться в реестре легковых такси, а у перевозчиков должно быть разрешение на осуществление таксомоторной деятельности, перед выходом на линию водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, а автомобиль — технический контроль. Также на автомобиле должна быть необходимая атрибутика, соответствующая региональному стандарту: белый цвет кузова, желтая светоотражающая полоса на боковых сторонах, серая внизу по периметру авто, шашечный пояс на борту и световой фонарь на крыше.

Использование услуг нелегальных такси небезопасно — водители не имеют необходимый опыт вождения, разрешение на услуги и не проходят медицинский осмотр и технический осмотр на авто.

В реестре такси числится более 105 тысяч автомобилей и более 34 тысяч перевозчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.