Около 350 многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку

«Уже поступило около 700 заявок от многодетных семей на предоставление льготы на платных парковках Подмосковья. Порядка 350 машин уже попали в реестр, и теперь могут бесплатно парковаться, больше 100 заявок сейчас в стадии рассмотрения. Но почти 200 заявок были отклонены по причине некорректного предоставления документов», — пояснили в ведомстве.

Основные причины отказа: предоставление скан-копии СТС только с одной стороны (без подтверждения собственника ТС), подача заявления на услугу не от собственника транспортного средства (другой родитель подаёт заявление на ТС, зарегистрированное на супруга).

В ведомстве напомнили, что на одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Для ее оформления заявителю необходимо перейти на страницу услуги, выбрать пункт «Внесение в реестр транспортных средств». При оформлении льготы необходимо предоставить сведения о паспорте, СНИЛС, свидетельство о регистрации ТС (с двух сторон), удостоверение многодетной семьи, свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие обучение детей по очной форме обучения. Услуга предоставляется бесплатно в течение 6 рабочих дней, получить льготу можно в электронном виде или лично в МФЦ — результат придет заявителю в личный кабинет на РПГУ.

С момента внесения в реестр для родителя в многодетной семье разрешение действует 2 года, а для опекуна или приемного родителя — 1 год.

В ведомстве напомнили, что сейчас платные парковки работают в 11 городах Подмосковья: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.