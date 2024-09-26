Около 35 участков дорог отремонтировали в Красногорске с начала года

В ходе ремонтного сезона 2024 года специалисты «Мосавтодора» завершили в городском округе Красногорск ремонт 11 участков региональных дорог.Также на муниципальной сети дорожники заменили покрытие на 23 участках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для комфортного передвижения более 300 тыс жителей обновили больше 30 км асфальтобетонного покрытия на 34 муниципальных и региональных дорогах Красногорска, обеспечив комфортный проезд к домам, остановкам общественного транспорта и станциям, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям округа, а также к местным достопримечательностям», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В рамках нацпроекта ремонт региональных дорог завершен, более 20 км покрытия обновили на участках в черте города и малых населенных пунктах.

Самым протяженным участком ремонта на региональной сети стала дорога от деревни Нефедьево до ул. Почтовой в поселке Нахабино, где заменили более 7,5 км старого полотна, обеспечивающая подъезд к домам жителям нескольких населенных пунктов, Мемориалу 9-й гвардейской дивизии и Рубежу обороны Москвы, усадьбе Саввы Морозова, нескольким церквям и объектам социальной инфраструктуры.

На муниципальной сети отремонтировали почти 10 км. Покрытие обновили на ряде дорог в Красногорске, в частности, на ул. Вокзальной — рядом находятся станция МЦД «Павшино», стоматологическая поликлиника, детский сад, музыкальная и художественная школы, спортивный клуб. Провели ремонт и в малых населенных пунктах: Истра, Нахабино, Отрадное, Тимошкино, Ангелово, Гаврилково и Степановское.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.