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Около 3,5 км региональной дороги ремонтируют в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск ремонтируют порядка 3,5 км региональной дороги «М-10 «Россия» — Менделеево». Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участок вошел в региональную программу благодаря активности жителей, голосовавших на портале «Добродел».

Подрядчик меняет более 24,3 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия.

«Ежедневно по участку проезжает свыше 11 тысяч машин. Из-за интенсивного движения укладка покрытия проводится с использованием смеси А16Вн. Она отличается более плотной структурой и обеспечивает высокий уровень износоустойчивости», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Ход работ вместе со специалистами проинспектировала начальник территориального отдела Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова. В случае выявления некачественных материалов или нарушения технологии укладки работа будет переделываться за счет подрядчика.

Всего в округе в 2024 году отремонтируют 8 участков региональных дорог общей протяженностью более 33 км и 23 муниципальные дороги. На всех региональных участках дорожные службы меняют асфальтобетонное покрытие, укрепляют обочины и наносят разметку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.