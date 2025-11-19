Около 300 км дорог отремонтировали на опорной сети Подмосковья

В рамках ремонтного сезона 2025 года специалисты «Мосавтодора» отремонтировали порядка 300 км покрытия на региональных дорогах, входящих в опорную сеть Московской области. Ремонт провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Приведение в нормативное состояние участков региональных дорог, входящих в опорную сеть и обеспечивающих бесперебойную транспортную связанность и единство экономического пространства страны, — одна из ключевых задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году дорожники обновили покрытие и нанесли разметку на 60 региональных дорогах опорной сети Подмосковья в ходе ремонта по нацпроекту. Это позволило повысить безопасность и комфорт порядка 6 миллионов жителей и гостей региона на основных подмосковных шоссе», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ремонт провели еще на ряде дорог: Старосимферопольском, Северном, Осташковском, Можайском шоссе и на других участках опорной сети.

Например, более 9 км покрытия заменили на дороге «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец», которая служит проездом в Тверскую область: от села Иудино до поворота на поселок Богородское и от деревни Федорцово до деревни Морозово. Последний раз участки ремонтировали в 2018 году.

На Волоколамском шоссе в черте городов Истры и Дедовска отремонтировали порядка 12 км покрытия — 40 тысяч автомобилистов ежедневно пользуются дорогой для проезда между городами, а также в сторону Красногорска и Волоколамска. В Красногорске также отремонтировали более 4 км Волоколамского шоссе.

В г. о. Ступино на трех участках дороги «Ступино — Малино» отремонтировали порядка 9 км покрытия: рядом со школой № 1 на улице Школьной в поселке городского типа Малино, от деревни Тростники до СНТ Возрождение и в селе Старая Ситня. По участкам более 10 тысяч жителей проезжают не только к домам, но и к Детской здравнице имени Ю. А. Гагарина, реабилитационному центру, роднику и памятнику Возвращение с Победой.

В Богородском округе отремонтировали 5,5 км покрытия на Носовихинском шоссе на участке в поселке городского типа имени Воровского до трассы А-107. Шоссе, которым пользуются 40 тысяч автомобилистов, связывает несколько городов — Электроугли, Балашиху и Павловский Посад.

На Пятницком шоссе в г. о. Солнечногорске, где ежедневно проезжает более 40 тысяч автомобилистов, заменили около 13 км покрытия: от станции Жилино до поворота на поселок Андреевка и между деревнями Соколово и Курилово.

В Дмитровском округе устроили порядка 10 км нового покрытия на участках Рогачевского шоссе, которые ремонтировали в 2017 году: в поселке Совхоза Останкино, селе Озерецкое, деревнях Глазово и Бабаиха, Медведково и Каменка, в районе ЦКАД — проезд стал комфортнее для более 20 тысяч автомобилистов.

Более 16 км отремонтировали на Егорьевском шоссе в Орехово-Зуевском округе и 18 км в Шатуре, благодаря чему проезд к деревне Асташково, селу Ильинский Погост, по деревням Соболево, Самойлиха, и на участках от поселка Фрол до деревни Артемово и от деревни Дубасово до озера Святое стал гораздо комфортнее.

А в районе деревень Купчинино и Уварово г. о. Домодедово обновили более 8 км покрытия на Каширском шоссе, которым ежедневно пользуются порядка 30 тысяч автомобилистов ежедневно для проезда к федеральным трассам А-107, А-108 и ЦКАД.

В ведомстве добавили, что опорная сеть — это транспортный каркас страны, по которому обеспечивается основной объем перевозок грузов и пассажиров. В Подмосковье более 220 дорог входят в опорную сеть.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в наших официальных каналах в Telegram и MAX.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.