Около 30 проломов ограждений вдоль ж/д путей ликвидировали в Люберцах

На минувшей неделе сотрудники администрации городского округа Люберцы выявили и устранили 26 проломов, восстановили 57 квадратных метров проломанных ограждений вдоль железнодорожных путей в границах округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«За неделю сотрудниками администрации выявлено и восстановлено 57 квадратных метров ограждений вдоль железной дороги. Устранено 26 проломов в ограждениях, несанкционированные тропы ликвидированы. Специалисты ликвидировали пролом ограждения на станциях МЦД «Красково», МЦД «Малаховка», и перегоне Красково — Малаховка», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что также на прошлой неделе в рамках профилактики травматизма на железной дороге провели 25 профилактических бесед с потенциальными нарушителями, а также 47 проверок, в ходе которых привлекли к административной ответственности 5 нарушителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.