сегодня в 18:06

Около 30 пассажиров третьи сутки не могут получить чемоданы в Дубае

Почти 30 пассажиров самолета, летевшего из Москвы в Дубай в ОАЭ, третьи сутки не могут получить багаж. Авиаперевозчик утратил более 35 чемоданов, сообщает Mash .

Рейс прошел не совсем удачно. Boeing, на котором пассажиры должны были лететь сначала, оказался сломан. Его заменили на самолет более маленьких габаритов и с не такими комфортными условиями.

Около 50% пассажиров сняли с рейса, поскольку мест не хватало. Им предложили сдать билеты.

По прибытии в дубайский аэропорт выяснилось, что примерно 40 чемоданов были потеряны. С проблемой столкнулся и популярный блогер Влад Кобяков.

Работники аэропорта в Дубае приняли только 15 заявлений на утерю. Однако без документов остальные пассажиры получить чемоданы не смогут.

Туристы длительное время ждали багаж на ленте. Однако затем выяснилось, что чемоданы еще не погрузили в контейнер в Москве.

Блогер поделился, что он был вынужден приобрести сезонную одежду. Также он постоянно ездил в аэропорт Дубая, чтобы попытаться найти багаж.

В воздушной гавани Внуково рассказали, что чемоданы отправили в Дубай.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.