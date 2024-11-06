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Около 2,5 тонн противогололедных реагентов подготовили для обработки дорог в Клину

Для обработки дорог и тротуаров в городском округе Клин заготовили около 2,5 тонн противогололедных средств и реагентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подготовленного запаса должно хватить для поддержания в чистоте и порядке городских улиц, тротуаров и общественных пространств. В случае исчерпания резерва, его заблаговременно пополнят.

Коммунальщики Клина уже начали активную обработку дорог и тротуаров, межквартальных проездов, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Работа ведется комплексно — вручную и с использованием техники. Межведомственная комиссия с привлечением сотрудников Минчистоты подтвердила готовность 60 единиц спецтехники, в числе которой — трактора, пескоразбрасыватели, погрузчики и самосвалы.

В условиях гололеда жителям Подмосковья рекомендуют проявлять особую осторожность, а водителям — выезжать только на зимней резине и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.