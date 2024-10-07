Около 22 раз учащиеся проехали по картам «Мир» с льготами «Стрелки» с сентября

В новом учебном году школьники и студенты Московской области продолжают пользоваться при оплате проезда банковской картой национальной платежной системы «Мир», при этом используя скидки ученической «Стрелки». Так, с 1 сентября на региональных автобусных маршрутах зафиксировано почти 22 тыс. поездок, оплаченных данным способом. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С начала года учащиеся совершили более 348,4 тыс. поездок, оплатив их с помощью карты «Мир», при этом используя скидки ученической «Стрелки».

За первый учебный месяц больше всего поездок, оплаченных с помощью льгот, совершено в Коломне — 1,4 тыс.

Самым популярным маршрутом стал — № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — завод ЖБИ — ул. Спирина» в Коломне — 287 поездок. На втором месте автобусный маршрут № 4 «ул. Спирина — завод ЖБИ — Голутвин — пл. Советская — Поликлиника — ул. Спирина» — 237 поездок, также курсирующий в Коломне. Замыкает тройку лидеров маршрут № 120к «ул. Ялагина — ул. Спортивная» в Электростали, на нем зафиксировано 182 поездки.

Родители могут отслеживать счета ребенка в мобильном приложении банка, вовремя пополняя баланс карты.

Чтобы привязать льготу на проезд к карте «Мир», необходимо оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг.

Если у ребенка уже есть действующая карта «Стрелка» учащегося, ее баланс можно перенести на банковскую карту через личный кабинет на сайте: strelkacard.ru, а также вернуть залоговую стоимость старой транспортной карты в размере 80 рублей, в случае отсутствия на ней потертостей и повреждений.

Экономия на проезде по «Стрелке» учащегося в месяц за первые 35 поездок составляет 50%, с 36-й поездки — до 99% от тарифа.

В случае отсутствия действующей банковской карты «Мир», ее можно получить в любом банке самостоятельно подросткам, достигшим 14-летнего возраста, или взрослым для детей в возрасте от 6 лет. Далее карту необходимо активировать на региональном портале госуслуг. Процедура активации займет не более 10 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.