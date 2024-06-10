Около 219 дорог в рамках нацпроекта отремонтируют в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье продолжается реализация мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в 2024 году приведут к нормативу 219 региональных дорог общей протяженностью более 600 км. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, на эти цели из федерального бюджета предусмотрено 1,1 млрд рублей.

«Что касается ремонта покрытия — он будет проведен как в черте населенных пунктов, так и на подъездах к ним: более 220 км будет отремонтировано в деревнях и селах, порядка 90 км — на высокоинтенсивных трассах региона: Волоколамском, Пятницком, Можайском, Каширском, Осташковском шоссе и других», — добавил спикер регионального парламента и напомнил, что было сделано в этом направлении в рамках нацпроекта за последние 5 лет.

Также, подчеркнул он в продолжении, в этом году в рамках развития МЦД планируется ввести в эксплуатацию путепровод через ж/д в Опалихе. Объект обеспечит комфортное и бесперебойное транспортное сообщение личного и общественного транспорта, а также экстренных служб, улучшит качество жизни более чем 25 тысяч жителей микрорайона.

Также к концу года планируется завершение строительства заключительного этапа Северного обхода Лобни, в рамках которого появится новая развязка на Рогачевском шоссе. Она обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки, разгрузит Краснополянское шоссе, улучшит выезд на Рогачевское шоссе. Для реализации данного объекта из федерального бюджета в 2024 году выделено 897 млн рублей. Готовность объекта в настоящее время составляет 45%.

Кроме того, по словам парламентария, в этом году завершится строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска — она затронет и несколько участков на территории Московской области: Ульянино — Непецино, км 28 — км 37.

Реконструкция Рублево-Успенского шоссе затронет участки подъезда к Одинцово и с. Успенское.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.