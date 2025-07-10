Около 160 нелегальных перевозчиков выявили рядом с аэропортами Подмосковья

За 6 месяцев сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами проверили 12 тысяч машин, среди которых выявлено 4,2 тыс. нарушений. При этом 15% нарушений — на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы стабильно увеличиваем число рейдов на территориях аэропортов в период высокого пассажиропотока: сезон отпусков, летнее время, праздничные дни. За полгода здесь было проверено порядка 2,5 тысяч автомобилей, из них выявлено порядка 160 нелегальных перевозчиков. В отношении нарушителей составлено более 630 административных материалов, а транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки. При этом число нарушений снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгения Каретникова.

На территории Шереметьево выявлено свыше 70 нарушителей в сфере таксомоторных перевозок. В аэропорту Домодедово выявили порядка 90 нелегальных перевозчиков такси, при этом наибольшее число нарушений на территории двух воздушных гаваней было зафиксировано в феврале и марте.

Пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии. Автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный 3-х летний водительский стаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.