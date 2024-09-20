сегодня в 17:10

Около 1,5 тыс ям отремонтированы в Клину в текущем дорожном сезоне

В 2024 году на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования на территории г. о. Клин силами МБУ «Клинское городское хозяйство» активно ведутся работы по ямочному ремонту в летний и зимний период. Работы проводятся с применением горячего асфальтобетона. По состоянию на сегодняшний день устранено 1 472 ямы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В местах с наибольшей концентрацией ямочности на Молодежном проезде, ул. Герцена, Северном проезде, ул. Крамноармейская, ул. Новоямская будет выполнен ремонт картами. В настоящий момент на вышеуказанных участках дорог выполнено фрезерование. Работы по асфальтированию будут завершены до 30 сентября.

Работы по устранению дефектов дорожного покрытия ведутся для обеспечения комфортного и безопасного проезда автомобилистов.

Все работы в Подмосковье контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.