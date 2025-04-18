Около 130 дорог к церквям и соборам отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В рамках ремонтного сезона 2025 года дорожники отремонтируют порядка 130 участков региональных дорог к церквям, соборам и монастырям. В ходе работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят дорожное полотно, укрепят обочины и нанесут разметку, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ремонт больше 380 км региональных дорог обеспечит безопасность и комфорт местных жителей, а также поспособствует развитию туризма в 38 округах Подмосковья, обеспечив комфортный путь для верующих к церквям, монастырям и соборам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Егорьевске уже начали ремонтировать улицу Владимирскую, которая ведет к одной из местных достопримечательностей — Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю. Ежедневно здесь проезжает порядка 9 тыс. автомобилистов, для их комфорта здесь уложат больше 2,6 км нового асфальтобетонного покрытия повышенной износостойкости.

В Волоколамске специалисты отремонтируют порядка 8,3 км покрытия между селами Кузьминское и Теряево, по обновленной дороге можно будет проехать к Иосифо-Волоцкому монастырю. Архитектурный ансамбль монастыря — выдающийся художественный комплекс, один из красивейших в русской архитектуре, сохранивший свою цельность.

Кроме того, комфортный проезд обеспечат ко многим сельским храмам, например, к церкви Рождества Богородицы в селе Кременье г. о. Ступино, церкви Преображения Господня в селе Спас-Заулок г. о. Клин, а также к церкви Корсунской иконе Божией Матери в селе Глинково Сергиево-Посадского г. о.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.