Около 10 тыс ям отремонтировали на дорогах Люберец с начала года

С начала года на муниципальных и региональных дорогах городского округа Люберцы отремонтировано около 10 тыс. ям, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала 2024 года на муниципальных дорогах отремонтировано 7 686 ям (общая площадь 11 601 кв. метров), на региональных — 2 106 ям (общая площадь 5 425 кв. метров). На минувшей неделе работы по ямочному ремонту выполнены на улицах Авиаторов, Льва Толстого, Строителей, Наташинская, Коммунистическая, Шоссейная, на 1-м Панковском, Хлебозаводском и Проектируемом проезде № 4037, улице 3-е Почтовое отделение от д. 54 до д. 59 в Люберцах, улицам Просечная, Рельсовая, Свободы в п. Малаховка, ул. Комсомольская (п. Егорово) в п. Томилино. Всего отремонтировано 92 ямы (общая площадь 140 кв. метров)», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что в работах по содержанию улично-дорожной сети на территории округа задействовано 102 единицы дорожной техники и 328 дорожных рабочих.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.