Ограждения вдоль ж/д путей установят на территории 19 округов Подмосковья

В Московской области продолжается реализация комплекса мер по обеспечению и повышению безопасности на железной дороге. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в качестве одной из мер вдоль ж/путей обустроят 2 км ограждений, из них 500 м —железобетонных, сообщает Минтранс региона.

«В прошлом году было обустроено больше 4 км ограждений вдоль железнодорожных путей, благодаря чему удалось ликвидировать 364 «опасных тропы» и снизить количество смертельных случаев на этих участках на 32%. Поэтому в этом году работа будет продолжена — для повышения безопасности вдоль путей в 19 округах Подмосковья оборудуют 2 км ограждений разного типа. Наибольший объем работ проведут в 5 округах, где в общей совокупности обустроят порядка 700 метров ограждений: в Люберцах, Богородском, Королеве, Щелкове и Долгопрудном», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

С начала этого года в Московской области на железнодорожных объектах погибло 39 пешеходов (56% от общего количества погибших), которые осуществляли переход через ж/д пути в неположенных местах, поэтому устройство ограждений необходимо. В ведомстве пояснили, в каких округах появятся новые ограждения: Богородском, Воскресенском, Дмитровском, Долгопрудном, Домодедово, Королёве, Клину, Одинцовском, Люберцах, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольске, Пушкинском, Рузском, Солнечногорске, Ступине, Павлово-Посадском, Сергиево-Посадском и Щелкове.

Среди комплекса мер, реализуемых в Подмосковье для снижения смертельных случаев на железной дороге: строительство пешеходных переходов, обустройство камер, фиксирующих нарушения правил перехода путей, установка искусственных ограждения типа «змейка» и информационные стендов на ж/д станциях. Также ежедневно более сотни волонтеров и сотрудников администраций округов предотвращают около 1 тыс. нарушений, проводя дежурства и рейды на станциях.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать для перехода через пути только санкционированные переходы, ожидать поезд на платформе на безопасном расстоянии, а также снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будут бороться с теми, кто перебегает ж/д пути по народным тропам. Особенно это опасно при запуске МЦД, так как поезду будут курсировать с интервалом в 5 минут.

«Скорость огромная. Представляете, что чувствует машинист, подъезжая к станции. Когда такие народные тропы продолжают существовать?» — сказал Воробьев.