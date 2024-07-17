Ограждения отремонтированы на 16 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» провели работы на Разинском шоссе в Балашихе, Волковском шоссе в Мытищах, улицах Туполева и Жуковского в Жуковском, улицах Фрунзе и Заводской в Щелкове, ул. Московской и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, ул. Кирова в Лосино-Петровском, ул. Центральной в п. Лесные Поляны округа Пушкинский, ул. Грузовой в Пущине, ул. Ленина в Озерах, Букинском шоссе в Лобне, а также проспекте Ленина в Подольске и ул. Ново-Никольской и Путилковском шоссе.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

Работы по восстановлению элементов безопасности проводятся после обследований дорожной сети, которые проводятся специалистами «Мосавтодора» еженедельно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.