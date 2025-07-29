Ограждения отремонтировали на дорогах в семи округах Подмосковья

Восстановили ограждения на дорогах в черте городов: улице Королева в Жуковском и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном.

В малых населенных пунктах ремонтные работы провели на Егорьевском шоссе в поселке городского типа Малаховка г. о. Люберцы, 60-м км Старого Симферопольского шоссе в г. о. Чехов, улице Первомайской в поселке городского типа Мисайлово Ленинского округа.

Также в округе Мытищи отремонтировали ограждения на Олимпийском проспекте в черте города и на Осташковском шоссе в деревне Болтино.

Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги. Обследование и ремонт элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.

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