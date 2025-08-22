сегодня в 17:23

Ограждения отремонтировали на дорогах в 8 округах Подмосковья

За неделю специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в 8 округах. Обследование и ремонт элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восстановили ограждения на дорогах в черте городов: Носовихинском шоссе в микрорайоне Салытковка Балашихи, улице Санаторной в Ивантеевке, Олимпийском проспекте в Мытищах, Туполевском шоссе в Жуковском, улице Кирова микрорайона Первомайский в Королёве, Лихачевском проспекте в Долгопрудном, улице Красноармейской в Можайске и на 56-м км Каширского шоссе в Домодедове.

В ведомстве пояснили, что ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП.

Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений.

Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.