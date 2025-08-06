Ограждения отремонтировали на дорогах в 8 округах Подмосковья

За неделю специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в 8 округах. Обследование и ремонт элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восстановили ограждения на дорогах в черте городов: улице Заводской в Ивантеевке, улице Гагарина в Жуковском, улице Волковской в Люберцах, Вишняковском шоссе в Балашихе, улице Заводской в Долгопрудном, а также на 4 км Осташковского шоссе в Мытищах.

В малых населенных пунктах ремонтные работы провели на улице Новой в деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа и Кудиновском шоссе в посёлке городского типа Обухово Богородского округа.

В ведомстве пояснили, что ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.