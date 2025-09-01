Ограждения отремонтировали на дорогах в 7 округах Подмосковья

За неделю специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в семи округах. Обследование и ремонт элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восстановили ограждения на 4 дорогах в черте городов: улице Советской Конституции в Ногинске, Носовихинском шоссе в Реутове, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Полосухина в Можайске.

На трех дорогах в малых населенных пунктах также провели ремонт ограждений: на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково округа Люберцы, на улице Ильинской в селе Марфино округа Мытищи и на 35-м км Каширского шоссе в селе Ям округа Домодедово.

Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.