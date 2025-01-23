Ограждения отремонтировали на дорогах в 6 округах Подмосковья

Восстановили ограждения в черте городов: на ул. Московской в Можайске и на Северном шоссе в Раменском. Также в малых населенных пунктах провели ремонт ограждений, расположенных на дорогах в селе Внуково Дмитровского округе, в деревне Малая Володарка Ленинского округа, в деревне Коргашино округа Мытищи и на ул. Заборье в микрорайоне Востряково округа Домодедово.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. При необходимости специалисты Мосавтодора проводят их ремонт.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.