Ограждения отремонтировали на 9 региональных дорогах Подмосковья

Ограждения отремонтировали на ул. Вокзальной в городе Яхрома Дмитровского округа, ул. Московской в Чехове, ул. Смирновской в Люберцах, ул. Королева в Жуковском, а также на Можайском шоссе в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа, ул. Газовиков в поселке Развилка Ленинского округа, на дорогах у деревни Ловцово и в деревне Сонино Домодедова.

Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты обращают особое внимание на все элементы, которые влияют на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.