Ограждения отремонтировали на 7 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на 7 региональных дорогах в девяти населенных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ремонтные работы провели на Егорьевском шоссе в рабочем поселке Малаховка Люберец, на ул. Текстилей в городе Ногинск, на ул. Центральной в городе Щелково, на ул. Чернышевского в городе Серпухов, на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка города Балашиха, на Лихачевском проезде и проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном.

Обследование региональных дорог проводится еженедельно, особое внимание уделяют состоянию покрытия и элементам, влияющих на безопасность дорожного движения — ограждениям, искусственным неровностям, светофорным объектам, знакам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.