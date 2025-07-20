Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский снова открыты для приема и выпуска самолетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».
Воздушные гавани снова могут принимать и отправлять гражданские самолеты.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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