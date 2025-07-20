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Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский снова открыты для приема и выпуска самолетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».

Воздушные гавани снова могут принимать и отправлять гражданские самолеты.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Система противовоздушной обороны отразила атаку 13 беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.