Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Жуковский Транспорт сегодня в 16:37

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Жуковский в Подмосковье и Калуга. Об этом сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения ввели временно. Такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов. Ранее ВСУ попытались нанести удары беспилотниками, в том числе по Московской области и столице. Атаку успешно отразили, но в аэропортах, обслуживающих столицу, ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Из-за этого их отменяли и переносили.