Ограничения на движение транспорта в центре Москвы сняты

В Москве во вторник были перекрыты для движения транспорта несколько участков улиц. Сейчас все ограничения сняты, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Около 12:30 движение было перекрыто на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, на Можайском шоссе в районе пересечения с Аминьевским шоссе. Спустя несколько минут движение на втором участке уже было открыто.

Затем перекрывали участок на Смоленской набережной в сторону «Москва-Сити», в районе улицы Новый Арбат, а также на Пресненской набережной: от ТТК в сторону улицы Новый Арбат.

Около 13:15 все ограничения были сняты. Движение открыли на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, а также на других участках, где вводились временные перекрытия.

