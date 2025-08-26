сегодня в 18:28

Ограничение движения грузовиков по центру Вереи Наро-Фоминска продлили еще на 2 года

Ограничение на въезд грузовому транспорту массой свыше 8 тонн в центр города Вереи Наро-Фоминского округа продлили еще на два года — до 1 ноября 2027 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Впервые эти ограничения ввели 1 ноября 2023 года до 1 ноября 2025 года в связи с загруженностью центра Вереи грузовым транспортом.

Проезд грузового транспорта (свыше 8 тонн) по улицам 1-й Советской и Ленинской, Ленинском проспекте и Дороховском шоссе запрещен, выехать на трассы М-1 «Беларусь» и А-108 можно через улично-дорожную сеть округа, минуя Верею. Соблюдение ограничений контролируют комплексы фотовидеофиксации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.