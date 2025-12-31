Ограничение действует на магистрали в Ставропольском крае

сегодня в 23:33

В Ставропольском крае полностью закрыто движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали из-за резкого ухудшения погодных условий.

Как сообщает региональное управление МЧС, запрет действует на участке от населенного пункта Бурон до Северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Ограничение введено с 22:00 31 декабря и будет сохраняться до особого распоряжения спасателей в связи с невозможностью обеспечить безопасный проезд.

