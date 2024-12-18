Обслуживание карт «Стрелка» стало самой популярной услугой Минтранса Подмосковья

Услуга «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» стала самой популярной среди всех госуслуг, предоставляемых министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. С начала года в ведомство поступило свыше 284 тыс. заявок — это около 70% от всех заявлений по всем услугам, предоставляемых министерством. Об Этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«В среднем за услугой обращаются 800 человек в день. При этом наибольшее число заявок традиционно пришлось на сентябрь — это почти 94 тыс. заявок или более 30% от общего числа поступивших запросов с начала года. В первую очередь это школьники и студенты, которые оформляли льготные карты или подтверждали право на льготный проезд», — сообщили в ведомстве.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений увеличилось более чем на 20%. В областном Минтрансе отметили, что этот рост обусловлен непрерывным повышением качества предоставляемых услуг и удобством использования «Стрелки» для оплаты проезда на общественном транспорте.

На региональном портале «Госуслуг» заявители могут подтвердить право на льготу, получить карту «Стрелка» льготной тарификации, восстановить защитный код карты, обменять испорченную карту, вернуть залоговую стоимость карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Максимальный срок получения услуги в среднем составляет 6 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.