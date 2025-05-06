Общественный транспорт Подмосковья украсили ко Дню Победы

«К 80-летию Победы украсили подмосковные автобусы, автостанции и вокзалы. В автобусах «Мострансавто» можно услышать аудиопоздравления звезд эстрады. Ряд региональных перевозчиков приняли участие в акции «Бессмертный полк на транспорте» — в автобусах разместили фотографии героев Великой Отечественной войны, а пассажирам подарят георгиевские ленты. Кроме того, 9 мая будут организованы перевозки ветеранов на Красную площадь, а 8 мая — перевозки военнослужащих и детей участников СВО к местам проведения праздничных мероприятий», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Еще в честь праздника «Мострансавто» забрендировало 23 автобуса, которые уже курсируют по маршрутам, с изображениями георгиевской ленты и подмосковных памятников, благодарственными и поздравительными надписями. Также компания выпустила серию лимитированных карт «Стрелка» с памятниками Великой Отечественной войны в Подмосковье — их можно приобрести в кассах автостанциях и автовокзалах.

Кроме того, в Одинцовском округе совместно с Яндекс.Такси организовали бесплатные поездки на такси для ветеранов и их сопровождающих от парка «Патриот» 9 мая.

А на железной дороге ЦППК запустила поезд, который внутри и снаружи оформлен в полном соответствии с единым стилем 80-летия Победы. Состав ходит по маршруту Апрелевка — Захарово, включая весь четвертый Московский центральный диаметр. Кроме того, на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов до 8 мая волонтёры дарят пассажирам георгиевские ленты.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.