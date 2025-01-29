Общественный транспорт Подмосковья перевез почти 800 млн человек в 2024 году

Почти 800 млн человек воспользовались общественным транспортом Московской области в минувшем году, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Зампред в среду выступил на открытой трибуне Мособлдумы «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».

«За 2024 год пассажиропоток составил почти 800 млн (человек — ред.). По сравнению с 2019 годом мы уже превысили его на 10%. То есть у нас транспорт находится в приоритетной зоне и развивается», — заявил Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — подчеркнул Воробьев.