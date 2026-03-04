Общественный транспорт Подмосковья изменит график 7–10 марта

сегодня в 13:43

Общественный транспорт Подмосковья будет работать по измененному расписанию в период празднования Международного женского дня с 6 по 10 марта. Для пассажиров задействуют более 6 тыс. автобусов и назначат дополнительные поезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

7 марта автобусы будут следовать по расписанию субботы, 8 и 9 марта — по расписанию воскресенья. В праздничные дни на маршрутах региона выйдут более 6 тыс. автобусов, из них 4,5 тыс. — транспортные средства Мострансавто.

Пригородные поезда ЦППК и МТППК также перейдут на специальный график. 6 марта они будут курсировать по расписанию пятницы, 7 и 8 марта — по расписанию субботы, 9 марта — по расписанию воскресенья, 10 марта — по расписанию понедельника.

Дополнительно назначены фирменные экспрессы. 7 марта — № 7184 Нара — Москва (Киевский вокзал). 7–9 марта — № 7031 и № 7030 Москва (Курский вокзал) — Тула-1 Курская. 7 и 9 марта — № 7023/7024 Калуга-1 — Москва (Киевский вокзал). 9 марта — № 7007/7008 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 и № 7079/7080 Владимир — Москва (Площадь трех вокзалов). 10 марта — № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал).

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и уточнять расписание на сайтах перевозчиков и на остановках. Актуальная информация о работе транспорта размещена в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.