В пресс-службе «Московского паркинга» заявили, что с октября столичные власти упростят процедуру установки шлагбаумов во дворах, уже получено свыше 500 заявок, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам общественного деятеля Зои Шаргатовой, это связано с политикой Дептранса, в частности, введением платных парковок, которые обострили проблему нехватки мест во дворах. Мера исключительно вынужденная.

Желая избежать платной парковки на улицах, автомобилисты стали активно занимать места во дворах. В результате жители вынуждены были устанавливать шлагбаумы для защиты своей территории. Шаргатова считает, что город должен уделять больше внимания созданию парковочных мест, так как даже в новых крупных жилых комплексах часто не предусмотрены парковки.

Общественница подчеркнула, что повышение цен на парковку не решило проблему, так как парковочные места остаются занятыми, а жители московских дворов вынуждены прибегать к установке шлагбаумов не от хорошей жизни.