Оборудованы остановки для школьного автобуса в отдаленной деревне Клина

В деревню Покровку городского округа Клин снова будет ходить школьный автобус, чтобы возить детей на учебу в школу поселка Чайковского. До него около 10 км. Для его запуска по маршруту «Покрова — поселок Чайковского» понадобились существенные дорожные работы. Их очень оперативно выполнил «Мосавтодор», сообщает пресс-служба администрации округа Клин.

Для осуществления перевозок по нормам безопасности на дороге сделали разворотную площадку для автобусов и оборудовали остановочные пространства с павильонами. Школьники из деревни Покровка нуждались в транспорте почти два года.

Летом 2025 года этим вопросом активно занялись. Муниципалитет на своей территории сделал разворот, остановки на региональной дороге выполнил «Мосавтодор». Представитель администрации округа Дмитрий Волков рассказал о неожиданных деталях реализации проекта.

«Когда мы начали планировать проект, „Мосавтодор“ приняла наш заказ и в порядке очереди они определили время выполнения работ на конец октября. Но после обращения в МТДИ Московской области, работы были в ручном режиме формированы и в интересах детей и приближающегося Дня знаний выполнены в полном объеме до 1 сентября», — отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.