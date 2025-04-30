Объявления о продаже авто теперь можно размещать без VIN

Теперь частные продавцы могут публиковать объявления, указывая только государственный номер автомобиля, без необходимости вводить VIN-код. Это нововведение упрощает и ускоряет процесс размещения объявлений о продаже машин на платформе Авито Авто, сообщила пресс-служба компании.

Большинство автовладельцев легко помнят госномер своего авто, тогда как для поиска VIN-кода часто приходится искать СТС. Новый функционал автоматически определяет технические характеристики автомобиля по госномеру, что сокращает время заполнения объявления и снижает вероятность ошибок при ручном вводе.

Благодаря этому обновлению размещение объявлений стало еще проще и удобнее. Продавцу нужно лишь указать госномер — система сама загрузит данные об автомобиле. Затем останется ввести пробег, добавить фото и установить цену, которую поможет определить сервис. Сервис использует алгоритмы искусственного интеллекта, сравнивая автомобиль с аналогичными предложениями и анализируя данные о реальных сделках. После заполнения всех полей объявление можно публиковать.

Пока функция доступна только в мобильной версии, но в ближайшее время появится и в веб-интерфейсе.

«Новый функционал — часть нашей постоянной работы по совершенствованию платформы Авито Авто, направленной на создание максимально удобного сервиса как для продавцов, так и для покупателей автомобилей за счет внедрения современных технологий. Мы понимаем, что госномер запомнить гораздо проще, чем длинный набор символов VIN, и такое обновление поможет нашим пользователям экономить время и избегать ошибок при создании объявлений», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито Авто Андрей Ковалев.

В некоторых случаях система может запросить VIN-код дополнительно, если данных по госномеру будет недостаточно.