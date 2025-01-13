Новый сервисный центр Московского транспорта открылся на БКЛ

сегодня в 10:31

Как уточнил заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов, новый центр находится на выходах № 3-4 станции метро «Каширская». Для пассажиров работают три окна обслуживания.

В центре можно заменить неисправные проездные, получить услуги «Московского паркинга» и наземного транспорта, узнать о тарифах и т. д. Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00, кроме праздников.

«Новый сервисный центр Московского транспорта стал седьмым на Большой кольцевой линии. Они уже работают на станциях „Савеловская“, „Текстильщики“, „Проспект Вернадского“, „Кунцевская“, „Петровский парк“ и „Сокольники“», — сказал вице-мэр.

Он напомнил, что свыше 75% услуг Дептранса пользователи могут получить онлайн.