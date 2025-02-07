Новый разводной мост построят в Санкт-Петербурге

Через Неву в Санкт-Петербурге в 2025 году построят новый разводной мост в составе широтной магистрали скоростного движения, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Он будет построен рядом с Финляндским железнодорожным мостом, который является памятником регионального значения. Поэтому спроектировали новый мост с учётом максимального сохранения вида на историческую железнодорожную переправу», — написал Беглов в соцсетях.

Все разрешающие документы получены. Строительство начнут весной 2025 года, уточнил губернатор.

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