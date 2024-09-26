Новый путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе в Балашихе

В ходе встречи заместителей главы Балашихи с жителями микрорайона Новое Павлино в формате «Выездной администрации» стало известно о том, что путепровод в Балашихе соединит Восточное и Носовихинское шоссе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Михаил Объедков, Максим Сидоркин, Алексей Ковалев, а также председатель Совета депутатов Геннадий Попов и его заместитель Александр Евсюткин обсудили с жителями дорожно-транспортную инфраструктуру и план строительства дорог на ближайшие три года.

«Самый основной вопрос — трафик. Косинское шоссе не справляется с потоком транспорта. В ближайшие три года планируется развитие путепровода, который соединит Восточное шоссе и Носовихинское, будет долгожданная реконструкция от Кучино до Черного. У нас появятся связи, которые соединят с улицей Пригородной. Будет продление Главной улицы и будут реконструированы Пролетарская и Автозаводская улицы до 4 полос. Появятся выходы на Южно-Лыткаринскую автодорогу в IV квартале 2025 года. У жителей появятся большие альтернативы выезда как в южную часть города, так и северную. Мы сможем воспользоваться трассой ЮЛА с выходом на МСД, Горьковским шоссе и другими вылетными магистралями», — сказал Алексей Ковалев.

Также на встрече обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, пожарной безопасности, транспорта и улично-дорожной сети, здравоохранения и благоустройства.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители регулярно проводят встречи с жителями разных районов городского округа в ставшем уже традиционным формате выездной администрации. Участие в таких встречах начальников управлений администрации Балашихи и управляющих организаций позволяет жителям напрямую обращаться со своими вопросами к профильным специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.