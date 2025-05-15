Новый путепровод построят на северо-востоке Москвы

Новый путепровод строится на северо-востоке Москвы. Он будет частью дублера Алтуфьевского шоссе — одной из наиболее востребованных вылетных магистралей в столице, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Путепровод будет четырехполосным. Благодаря этому получится разгрузить Алтуфьевское шоссе и находящиеся рядом улицы.

Новый путепровод будет проходить через грузовую железнодорожную ветку. Также он соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. Вместе образуются новые развязки, а также удобный подземный переход.

Параллельно с этим возводят дорогу-связку, идущую от Юрловского проезда до Сельскохозяйственной улицы. Есть выход на МСД.

Таким образом, появится альтернатива Алтуфьевскому шоссе. Благодаря этому улучшится движение для жителей районов Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский. Загруженность дорог уменьшится.

Местные жители смогут сэкономить до 26 минут в пути.